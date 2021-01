«It’s gonna make a little difference»: nel nuovo singolo della tarantina Fanelly omaggio a Charlie Hebdo

Il 7 Gennaio 2015, gli attacchi alla redazione del giornale satirico francese Charlie Hebdo infliggevano un grande attacco alla libertà di stampa. La cantautrice tarantina Fanelly, parigina di adozione, vi rende omaggio, facendo uscire proprio oggi il clip del suo ultimo singolo «It’s gonna make a little difference». Il clip é una produzione 100% pugliese, realizzata dall'art director Victor Scorrano e l'acquerellista e animatrice Greta Baldo.

Con il suo fraseggio breve e la sua melodia accattivante, Fanelly fa pervenire con lucidità dei messaggi forti e carichi di emozione : «accade che le città perdano il loro ritmo»…« ringrazio se quel giorno non mi trovavo a passare di li»…recita il testo in inglese.

It’s gonna make a little difference, disponibile ormai su tutte le piattaforme digitali, é stato registrato tra Francia e Italia e vede la partecipazione di musicisti della nuova scena jazz parigina e pugliese : la contrabbassista Sélène Saint-Aimé, il chitarrista Matthieu Barjolin, il batterista di Ceglie Messapica Davide Chiarelli alla batteria ed il Tarantino Andrea Cianca alla chitarra solo. Il primo album di Fanelly, Metro Stories, é previsto per il 19 Marzo 2021.

Anna Fanelli (Fanelly) é una cantautrice esordiente tarantina che vive a Parigi. Il suo universo musicale, originale e sensibile, si colora di influenze folk, pop, jazz, world, e del cantautorato italiano. La sua storia atipica é all’origine della sua ispirazione. Nata in Puglia, a Taranto, città di sole, mare, e di contrasti, comincerà a studiare musica e a comporre le sue canzoni solo in età adulta, ed in seguito ad un concerto a Parigi, città dove si trasferisce per lavoro, dopo la laurea in economia. Fanelly definirà il suo processo creativo come « urgente » ed “indispensabile”.