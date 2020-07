«Ogni angolo è un mondo»: online il video dei salentini Crifiu con Valerio Jovine

Dopo il videoclip Eppure l’Italia va avanti - che agli inizi del lockdown la band salentina aveva pubblicato online coinvolgendo da casa centinaia di amici, fans, artisti, lavoratori impegnati in prima linea nella battaglia contro il Covid-19 suscitando numerose emozioni e condivisioni- oggi i Crifiu pubblicano a sorpresa il loro nuovo videoclip Ogni angolo è un mondo, brano estratto dal loro ultimo album Mondo Dentro e che vede la partecipazione di Valerio Jovine, voce reggae e soul tra le più importanti della musica made in Napoli, cantante poliedrico della famiglia 99 Posse.

Una canzone dai ritmi e dai suoni contemporanei capace di esplodere in mille colori raccontando di quanta musica c’è negli sguardi che si intrecciano, nelle culture che si incontrano. “Perchè ognuno di noi è un capolavoro” – ricordano i Crifiu – “che può far germogliare i propri talenti ovunque si trovi, cogliendo in ogni angolo del mondo la propria casa, luogo in cui dar voce ai propri sogni e vocazioni. Un brano che costruisce ponti e abbatte i muri: Che tra Messico e America passa un mondo di musica ogni ponte che brulica un muro si sbriciola un muro si sbriciola”.

Ogni angolo è un mondo, questo mondo, l’unico pianeta che abbiamo: il video - prodotto da Dilinò e realizzato da Alessandro De Pauli - è, infatti, un collage di immagini tratte dal bellissimo documentario Il nostro pianeta – Our Planet e nella commistione di immagini e canzone si esalta la Bellezza della nostra Terra, così rara e preziosa, da difendere e rispettare, per custodire il Futuro.