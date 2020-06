«Portami a Bailar», il tormentone estivo 'solidale' di Baz per aiutare i bambini in difficoltà

È uscito Portami a Bailar, il nuovo singolo estivo di Baz (Marco Bazzoni), un racconto dell'estate e dell'amore ai tempi del Covid-19, ma anche un'opportunità per sostenere concretamente la ripartenza economica e sociale del paese. Un vero e proprio tormentone estivo solidale: grazie all'acquisto digitale del brano, sarà infatti possibile contribuire attivamente al progetto "Riscriviamo il Futuro" di Save the Children, l'Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e garantire loro un futuro. Offrire educazione, opportunità e speranza a 100mila bambini che vivono nei contesti più svantaggiati in tutta Italia e la cui situazione è oggi ancora più drammatica a causa del Coronavirus. L'intervento dell'Organizzazione mira a fornire beni di prima necessità, materiali per la didattica e supporto allo studio.

Il brano, scritto dallo stesso Baz con Erik Bosio per la musica, con Andrea Midena e Matteo Monforte per il testo, è interpretato in collaborazione con la RDS Summer Band. L'artista sardo commenta: "Questa canzone è nata durante il periodo di lockdown ed è stata creata per dare un messaggi positivo e di rinascita, dopo un momento così difficile. Quando la musica mette insieme l'impegno sociale e la passione con una nota di leggerezza si crea qualcosa di magico". Basterà scaricare il brano sui maggiori store musicali presenti on-line ed il ricavato sarà interamente devoluto a Save the Children per l'acquisto di kit didattici, da distribuire a centinaia di famiglie italiane che riversano in condizioni di disagio economico e sociale nel nostro paese