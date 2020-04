«Anima Fragile», ecco l'esordio del cantautore salentino Cioffi

Anima Fragile è il primo singolo del giovane cantautore salentino Cioffi. Disponibile sulle principali piattaforme digitali, il brano anticipa l’esordio discografico, attualmente in lavorazione. Cioffi, con un linguaggio semplice e sonorità da cantautorato pop, prova a spiegare lo stato d’animo dei giovani che affrontano la vita cercando di darle un senso. Ragazzi e ragazze forti ma allo stesso tempo pieni di bisogni e incertezze, che amano vivere della bellezza delle piccole cose.

Nel brano - registrato e missato da Francesco Delogu nel Bloom Recording Studio di Fabrizio Ludovici, produttore con lo stesso cantautore e con Manuel Pagano - Cioffi è affiancato dal producer Luca Tarantino e da una line up composta dai musicisti Meki Marturano (batteria), Santi Scarcella (piano), Danilo Fiorucci (basso), David Giacomini e Manu Pagliara (chitarre). Il mastering è stato invece curato dall'ingegnere del suono Fabio Ferri, che nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con artisti, band, orchestre e compositori nazionali e internazionali come, ma l'elenco sarebbe lunghissimo, Vasco Rossi, Ennio Morricone, Orchestra dell’Accademìa di Santa Cecilia, BBC Symphony Orchestra, Claudio Baglioni. La grafica è di Gianni Notaro.

«Lottiamo per i nostri obiettivi e, nonostante il percorso pieno di insidie, non vediamo l’ora di vedere la realizzazione dei nostri sogni, che nella canzone immagino con la figura di un tramonto», racconta Cioffi che dà anche qualche anticipazione del suo primo album. «Stiamo lavorando ormai da mesi sulle canzoni che completeranno il cd. Purtroppo, al momento, a causa di questa emergenza, abbiamo un’idea approssimativa di quando farlo uscire. Adesso ci godiamo il lancio del singolo», prosegue. «Le canzoni tratteranno le varie tematiche e problematiche che un ragazzo si trova ad affrontare nel corso della sua giovinezza: amore, amicizia, dubbi sul senso della vita, la perdita di una persona cara e anche qualcosa di più leggero, come il semplice diverimento. Mi piace pensare alle persone semplici. Quelli che non si arrendono mai nonostante tutto e inseguono i loro piccoli grandi sogni godendo della bellezza delle piccole cose».

Nato a Galatina nel 1996, Cioffi - all'anagrafe Andrea Cioffi - si affaccia allo studio della chitarra fin da adolescente. La passione per la musica lo spinge, successivamente, a prendere lezioni di canto e ad approcciarsi, da autodidatta, allo studio di uno secondo strumento musicale: il pianoforte. Portatore di uno stile che si presenta con una combinazione tra pop e cantautorato classico italiano, senza disdegnare qualche sfumatura rap, è autore e compositore delle sue canzoni. Vincitore di numerosi concorsi, viene notato e apprezzato da alcuni artisti che hanno contribuito alla sua crescita nonché esperienza musicale, concedendogli la possibilità di aprire i loro concerti e portandolo, così, inevitabilmente, ad esibirsi sui palchi di tutta Italia. Tra i suoi estimatori ci sono Fabrizio Moro (Parole rumori e anni Tour, Figli di Nessuno Tour), Le Vibrazioni (Cosi Sbagliato Tour), Antonio Maggio e Pierdavide Carone (Diamoci del Tour).