Medimex, la band di medici Sound of Garage sul palco per i bambini di Taranto

Raccogliere fondi per la riqualificazione degli ospedali pugliesi: è questo il nobile messaggio che hanno lanciato ieri sera sul palco del Medimex di Taranto i Sound of Garage, band di medici baresi che si è esibita in apertura del concerto di Patti Smith.Tre pezzi in chiave rock, dagli U2 ai The Clash a Lenny Kravitz, per lanciare un messaggio speciale anche per i bimbi di Taranto «che sognano di diventare adulti». Sul palco il direttore generale della Asl di Bari Antonio Sanguedolce, insieme a Danny Sivo, Massimiliano Sivo, Fabio Farina. Con la speranza che il pubblico, entusiasta del concerto all'ora del tramonto sul golfo jonico, sia altrettanto entusiasta nel donare per raccogliere fondi per l'acquisto di strumenti musicali per rallegrare i luoghi di cura.