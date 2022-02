La Bcc Castellana torna a vincere, 3-0 in casa sulla Libertas Cantù

BCC CASTELLANA GROTTE-POOL LIBERTAS CANTU' 3-0

CASTELLANA GROTTE: Izzo 1, Tiozzo 14, Presta 3, Theo Lopes 22, Fiore 13, Truocchio 7, Toscani (L), Santambrogio 1. ne Zanettin, Arienti, De Santis, Capelli, Borgogno. All. Gulinelli.

CANTU': Chakravorti 2, Sette 10, Copelli 7, Motzo 14, Hanzic 3, Mazza 1, Bortolini (L), Rota, Salvador, Pietroni, Frattini 2, Floris. ne Butti (L), Princi. All. Battocchio.

PARZIALI: 25-16 (25’), 25-15 (21’), 31-29 (37’), per un totale di 83' di gioco.

ARBITRI: Luigi Pasciari di Nola (Na), Antonio Gaetano di Lamezia Terme (Cz)

BARI - Il Castellana Grotte riprende la sua marcia nell'A2 di volley. A sette giorni dal ko di Santa Croce, la squadra di Gulinelli sfodera una prestazione compatta nella gara di valore con Cantù. I gialloblù si impongono per 3-0 nella sfida valida per la 20esima giornata del torneo. Si tratta del decimo successo interno in dieci partite per la Bcc Castellana che continua il suo percorso netto tra le mura amiche, stazionando al terzo posto del torneo. La Bcc chiude la prova con il 75% di positività in ricezione e il 58% di efficacia in attacco: percentuali che raccontano quanto sia stata una prova assolutamente sopra le righe per tutti gli effettivi.

Vanno in doppia cifra Theo Lopes con 22 punti (11 dei quali messi a segno nel terzo set, 68% in attacco, 2 aces), Nicola Tiozzo con 14 punti e Alessio Fiore con 13. Contributi importanti anche dai centrali con i 2 muri di Truocchio. Alessandro Toscani vicino al 90% di positività in ricezione. Fondamentale anche Filippo Santambrogio con tre turni in battuta importanti nella seconda parte e nel finale di terzo set. A metà settimana si torna in campo, per l’ultimo dei recuperi in programma, con la trasferta a Reggio Emilia. Gara valevole per il recupero della terza giornata di ritorno, mercoledì 2 marzo alle ore 20.30.