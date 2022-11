«The Batman» con Pattinson affronta Pinguino e Enigmista in difesa di Gotham City

Dopo un successo mondiale al botteghino, arriva in prima tv il nuovo imperdibile titolo dedicato all’Uomo Pipistrello, «The Batman», questa sera alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Scritto, diretto e prodotto da Matt Reeves, vede protagonista Robert Pattinson. Accanto a lui nel cast anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano in quelli dell’Enigmista, Jeffrey Wright in quelli del tenente Gordon e Colin Farrell in quelli di Pinguino e John Turturro in quelli di Carmine Falcone.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge Batman a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot, alias il Pinguino, Carmine Falcone e Edward Nashton, alias l’Enigmista. Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

La pellicola fa parte anche della programmazione del canale Sky Cinema Batman (canale 303) che fino a domenica 20 novembre proporrà una collezione di film dedicati all’eroe di Gotham City.