Riecco il travolgente «Flashdance» con brani di culto

Se c’è un film emblema di un’epoca, quello è Flashdance (stasera alle 21,10 su La 5), di Adrian Lyne. Era il 1983 quando la pellicola dagli Usa inondò le sale di tutto il mondo, presentata in anteprima, il primo settembre dello stesso anno, alla 40esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nella sezione «Venezia Notte». Fulminante già l’apertura sulle immortali note di Flashdance... What a Feeling, composta da Giorgio Moroder (musiche) e Keith Forsey (parole), cantata da Irene Cara, che vinse l’Oscar. E iconica la protagonista Alex Owens - interpretata da Jennifer Beals -, 18 anni, che in sella alla sua bicicletta, raggiunge il posto di lavoro. Lei, di giorno è un’operaia, nello specifico una saldatrice, di notte lavora come ballerina al Mawby’s Bar. Ma il sogno di Alex è passare le selezioni ed entrare a far parte del corpo di ballo della prestigiosa, quanto rigida, Pittsburgh Dance & Repertory Company. Nel cast Michael Nouri, nei panni di Nick Hurley, che si innamora di Alex.

La Beals aveva quattro controfigure che la sostituivano durante le scene di ballo; una di queste (nella scena di breakdance del balletto d’audizione) era in realtà un uomo, il portoricano Richard Colòn, più noto come Crazy Legs. La controfigura principale per le scene di ballo è stata l’attrice e ballerina francese Marine Jahan. L’inquadratura in cui Alex si slancia al rallentatore attraverso l’aria, durante l’audizione, è stata interpretata da Sharon Shapiro, una ginnasta. Mitica la scena della gara di pattinaggio sul ghiaccio dell’amica di Alex, Jeanie, il brano che accompagna la sequenza è Gloria, hit planetaria di Umberto Tozzi, interpretata da Laura Branigan. Altri successi tratti dal film sono Maniac di Michael Sembello, Lady, Lady, Lady di Joe Esposito, I’ll Be Here Where The Heart Is di Kim Carnes e Love Theme from Flashdance di Helen St. John.