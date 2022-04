Rai Storia: l'amarcord partigiano della star Orietta Berti

L’icona nazionale Orietta Berti, oggi, alla vigilia dell’anniversario della Liberazione, per un giorno sarà direttrice di rete per la Domenica con di Rai Storia, lo spazio curato da Giovanni Paolo Fontana ed Enrico Salvatori. In tutto dieci ore di trasmissioni, dalle 14 alle 24, che ha disegnato con l’idea precisa di partire dall’atmosfera della sua infanzia, «quando a Cavriago - dice - si viveva come nei film di Don Camillo e Peppone».

Anni che Orietta viveva praticamente in casa. «Da una parte - racconta - mamma Vittoria Anna, che aveva la Pesa pubblica, così comunista da cambiarsi il nome in Olga, perché sembrasse più russo. Dall’altra papà, commerciante di foraggi, amico di tutti i preti delle parrocchie del paese. Quando li invitava a casa, mamma quasi lanciava i piatti nel metterli in tavola». «Mio zio fu partigiano - aggiunge -. Il suo nome in codice era Calò». Mamma, aggiunge, «in quei mesi è andata tante volte a portare messaggi. A casa custodiva un baule chiuso a chiave, ma qualche volta lo dimenticava aperto. Con la mia amica Sofia sbirciando ci trovammo delle borse mimetiche con delle strane scritte, probabilmente in codice».

Da questo clima parte la sua domenica, con l’intervista di Giovannino Guareschi («papà» di Don Camillo e Peppone) e Indro Montanelli e poi Fernandel, Raimondo Vianello, Gino Cervi al Musichiere, Ugo Tognazzi, Canzonissima 1969, Al Bano, Massimo Ranieri, i «suoi» tre Papi, il Dalai Lama, Enzo Tortora, Mina, Mike Bongiorno. E in prima serata I nuovi mostri di Scola, Monicelli, Risi, nel quale interpreta l’episodio L’uccellino della Val Padana. Infine, l’omaggio a La donna nella Resistenza, documentario che Liliana Cavani diresse nel 1965 per il 20esimo anniversario della Liberazione