Puglia in tavola a Stoccolma e New York, tra olio, vino e focaccia

Vino, olio e focaccia, con queste incantevoli armi, una trimurti pagana dell’enogastronomia nazionale, la Puglia questa settimana andrà alla conquista della fredda Svezia e riscalderà il cuore di americani ed emigrati di prima, seconda, terza, quarta... generazione.

I primi due, vino e olio, saranno protagonisti dei preparativi degli svedesi per la loro festa più sentita, la Festa di Santa Lucia. Nell’ambito della VII Edizione della Settimana della Cucina italiana nel mondo, organizzata dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto italiano di Cultura “C.M. Lerici”, con la collaborazione di PugliaPromozione, si svolgerà a Stoccolma a partire da domani la Settimana Pugliese in Svezia.

Domani, nella scuola Montessori Vasastans Montessoriskola, bambini tra i 6 e gli 11 anni anziché cimentarsi solo con i Lussekatter o Lussebullar, le deliziose brioche allo zafferano svedesi tipiche del periodo natalizio, potranno partecipare a un laboratorio di cucina per la preparazione dei dolcetti pugliesi tradizionalmente dedicati a Santa Lucia. Giovedì, invece, al Mosebacke Matstudio (la scuola di cucina di Karolina Sparring e Johanna Westman) si svolgeranno degustazioni al buio sia di vino sia di olio pugliese.

Venerdì, al Vasa (probabilmente il museo più famoso di Stoccolma) concerto al lume di candela del noto pianista Benedetto Boccuzzi, nato a New York, ma legato alla Puglia anche per i suoi studi al Conservatorio di Monopoli. Dopo il concerto, visita - sempre a lume di candela - del Museo. Infine, all’ombra del Regalskeppet Vasa, il galeone svedese più famoso al mondo, anche un Apuliens Middag, cioè una cena di gala con pietanze tipiche della cultura enogastronica pugliese e svedese.

Al programma nel nord dell'Europa farà seguito, a dicembre, una serie di eventi in Puglia, a Martina Franca, Fasano, Cisternino, Taranto, Bari e Locorotondo (qui, nei plessi della scuola “Marconi Oliva” ci sarà un laboratorio di cucina per bambini italiani tra i 6 e gli 11 anni che prepareranno sia Lussekatter sia Occhi di Santa Lucia).

Domenica prossima, a Brooklyn, sarà la volta della tradizionale Sagra della Focaccia organizzata, con il supporto di PugliaPromozione, dalla United Pugliesi Federation, cioè la maggiore organizzazione di emigrati locali negli Stati Uniti.

«Dopo un’interruzione dovuta alla pandemia - spiega alla Gazzetta il presidente della Federazione, John Mustaro - quest’anno abbiamo il piacere di riprendere la nostra tradizionale Sagra della Focaccia».

«Noi orgogliosamente - sottolinea Mustaro - celebriamo la Puglia sotto più aspetti, non soltanto quelli delle eccellenze culinarie, e organizziamo più eventi, inclusi concerti. Molti di essi sono sostenuti dalla Regione Puglia e da PugliaPromozione».

«L’anno scorso - continua il presidente della United Pugliesi Federation - abbiamo fatto un programma radiofonico tutto pugliese di dieci settimane. Ogni settimana abbiamo presentato una città, fatto interviste e suonato musica di artisti e cantanti pugliesi».

Domenica prossima, non soltanto si potrà gustare la tipica meraviglia fragrante, ma ci sarà anche una gara e sarà premiata la migliore focaccia pugliese “made in Usa”.

«La Sagra è un evento annuale che - conclude Mustaro - non è stato possibile fare negli ultimi anni a causa del Covid. Durante l’evento, le persone si divertono a presentare la propria focaccia e la fanno giudicare da un gruppo di chef e ristoratori. Per tutti c’è anche focaccia preparata professionalmente e assaggini per gli tutti gli ospiti. Quest’anno l’evento, oltre che il supporto della Regione Puglia, vanta anche sponsor a livello locale».