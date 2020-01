Corato, «La vedova allegra»

Martedì 28 gennaio 2020 alle ore 21, quinto appuntamento in cartellone per la stagione di teatro del Comune di Corato con la celebre operetta «La vedova allegra» musicata in maniera magistrale da F. Lehar e libretto di Victor Leòn, Leo Stein con la regia di Flavio Trevisan.

