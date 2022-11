Taranto, i genitori si svegliano e scoprono la figlia neonata morta: disposta l'autopsia

TARANTO - Una neonata è arrivata morta questa mattina al Pronto Soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo le prime indiscrezioni trapelate la bimba non presentava segni evidenti di violenza, ma la Procura ha ritenuto opportuno disporre l'autopsia per accertare quali sono state le reali cause del decesso. Secondo quanto appreso i genitori si sono svegliati accorgendosi che la bimba non respirava e così è scattata immediatamente la corsa in ospedale.

Il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore della Repubblica Enrico Bruschi, ha disposto l'esame autoptico per chiarire ogni aspetto della vicenda: l'unico elemento finora apparso insolito era un rivolo di sangue che fuoriusciva dal naso della neonata. Nella struttura sanitaria di Taranto si è immediatamente concentrato un numero significativo di parenti che sarebbero andati in escandescenza colti dal profondo dolore per la notizia: sul posto sono intervenute diverse pattuglie della squadra volante della polizia di Stato per portare alla calma i familiari della bambina.