Taranto, caos al pronto soccorso: 12 ambulanze in fila al S.S. Annunziata

TARANTO - Caos al pronto soccorso dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto: la denuncia arriva dal consigliere comunale Francesco Battista. «Oggi intorno alle 14, dodici ambulanze erano in coda all’ospedale SS. Annunziata, in attesa di far visitare al Pronto Soccorso i pazienti trasportati. La situazione, da tempo, è diventata insostenibile e ciò che è successo oggi è la cartina di tornasole dello stato della sanità pugliese e in particolare di quella ionica - spiega il consigliere - massima solidarietà nei confronti del personale sanitario e paramedico, costretto a lavorare in condizioni disumane. Questa situazione sembra ormai irreversibile per l’incapacità della politica regionale di organizzare il servizio sanitario», aggiunge.

«Noi non staremo a guardare questo scempio che si sta consumando nel nostro territorio e sulla pelle dei tarantini e organizzeremo a breve iniziative volte a sensibilizzare i cittadini. Il diritto alla salute sul nostro territorio è negato da tempo, nonostante l’art.32 della nostra costituzione recita che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ci chiediamo se il Presidente Emiliano è in grado di garantire questo diritto ai cittadini», conclude nella nota Battista.