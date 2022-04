TARANTO - Tragedia sfiorata in viale Magna Grecia, trafficatissima arteria cittadina. Un pino si è abbattuto su un'auto, in quel momento in transito, e solo per miracolo nessuno è rimasto ferito.

L'albero non ha retto alle forti raffiche di vento di scirocco che da questa mattina soffiano sulla città. L'automobilista si è letteralmente visto cadere addosso il pino e probabilmente e istintivamente ha frenato. Una mossa che gli ha con ogni probabilità salvato la vita. Il pino si è abbattuto sulla parte anteriore della vettura, e ha solo sfiorato l'abitacolo. Indenne l'automobilista.