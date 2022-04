MARTINA FRANCA - Sospesa la licenza di libero commercio ad un bar del centro di Martina franca. I militari della Compagnia Carabinieri di Martina Franca, a conclusione di un iter già avviato alla fine del 2021, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Questura di Taranto. I militari già da tempo avevano implementato l’attività di controllo del territorio con dei servizi finalizzati al contrasto sia del fenomeno legato allo spaccio delle sostanze stupefacenti e psicotrope, sia di quei fenomeni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso di tale attività, hanno eseguito una serie di controlli all’interno e nei pressi dell’esercizio commerciale in questione, identificando numerose persone con pregiudizi penali e precedenti di Polizia: spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, associazione di stampo mafioso, furto aggravato, lesioni personali, fabbricazione di materie esplodenti e violenza privata. La presenza e la frequentazione da parte di questi soggetti presso il Bar oggetto di controllo, aveva nel tempo destato allarme sociale e preoccupazione nella popolazione martinese. Inevitabile quindi, l’intervento dell’Arma.

La Questura di Taranto, convalidando la richiesta dei Carabinieri di Martina franca, che hanno individuato un reale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, considerando il bar in questione come ritrovo abituale di persone pregiudicate e quindi pericolose, ha sospeso la licenza di commercio applicando l’art. 100 del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi Pubblica Sicurezza). Il persistere della situazione porterà all’eventuale revoca della licenza.