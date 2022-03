Taranto, tempi duri per chi pesca di frodo: sequestrati ricci e reti

TARANTO - I pescatori di frodo nel mirino della Guardia costiera: in tre diverse operazioni hanno sequestrato reti e ricci di mare e multato i responsabili.

Il primo controllo è avvenuto sul litorale occidentale e l’area portuale. Un peschereccio esercitava attività in zona vietata. Per questo sono scattati una sanzione da 2000 euro e il sequestro amministrativo della rete incriminata, lunga 100 metri.

Sul litorale Orientale è stato sanzionato il conduttore di una barca che esercitava pesca sportiva illecitamente. Anche in questo caso 1000 euro di multa e rete sequestrata. Identico provvedimento per un pescatore sportivo intento a raccogliere ricci, sequestrati e ributtati in mare.

Infine, lungo il litorale jonico lucano, in località 3^ Madonna del Comune di Scanzano Jonico (Matera), il personale dell’Ufficio locale di Policoro ha sottoposto a sequestro amministrativo una rete di superficie di 50 metri circa e multato per 2.000 euro il diportista.