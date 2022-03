Sava, auto impatta contro un bus: morto 74enne

TARANTO - Un 74enne originario di Sava (Taranto) è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla strada provinciale 122, in località Piri Piri (litoranea salentina) tra i territori di Maruggio e Torricella. L'uomo era alla guida di una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un autobus del Consorzio trasporti pubblici (Ctp), che viaggiava senza passeggeri, il cui conducente ha riportato ferite lievi. L’auto è uscita dalla carreggiata terminando la sua corsa su una duna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Maruggio, i carabinieri forestali, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Manduria, la Polizia Locale e il 118. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente