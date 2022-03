Taranto, arriva l'ecoavvocato per una città più sostenibile

TARANTO - L’Ordine degli Avvocati di Taranto ha organizzato un corso di formazione di alta specializzazione per la figura professionale dell’Ecoavvocato per la Città sostenibile. Non si tratta di un avvocato specializzato nel diritto ambientale ma un professionista, «in grado di affrontare problematiche di carattere etico, politico, sociale, economico e trattare le tematiche dello sviluppo sostenibile, sia in chiave strettamente giuridica che di approfondimento culturale e professionale quale strumento per poter affacciarsi e orientarsi agevolmente alle moderne sfide legate oramai indissolubilmente al tema ambientale e di sviluppo sostenibile».

La figura professionale dell’Ecoavvocato per la Città sostenibile è rispondente alla «vision» futura dell’Agenda 2030 dell’Onu, in particolare dell’articolo 11 che esorta le Istituzioni a «rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili», in cui le persone possano migliorare la loro condizione sociale ed economica, senza che vengano danneggiati il territorio e le risorse.

Al corso, le cui lezioni con esperti italiani del settore si svilupperanno fino al prossimo 4 maggio, si sono iscritti circa 70 avvocati del Foro di Taranto. I costi relativi ai primi 50 sono sostenuti da Cassa forense mediante un avviso a cui ha partecipato vincendo l’Ordine degli Avvocati di Taranto, mentre la partecipazione degli altri è sostenuta direttamente dall’Ordine per permettere anche a questi suoi iscritti di cogliere l’opportunità formativa. Al termine del corso tutti i partecipanti frequenteranno uno stage di 20 ore presso il Comune di Taranto.