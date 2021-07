Sui tetti dell'ospedale di Taranto arrivano i supereroi per bimbi malati

TARANTO - I volontari di EdiliziaAcrobatica, travestiti dai supereroi Marvel Iron Man, Hulk, Superman, Capitan America, Batman, Flash e Acquaman, domani si caleranno dal tetto dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto per regalare «gioie e sorrisi» ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica e affiancare gli operatori sanitari chi si mostrano «eroi ogni giorno nella battaglia per la vita». Si tratta di un’iniziativa voluta dall’imprenditore tarantino Gianni Graniglia e organizzata dall’associazione Simba, che opera in ospedale da dodici anni sostenendo i bambini ospedalizzati e le loro famiglie, con la collaborazione dei volontari di EdiliziaAcrobatica. «Come nei film, nella vita di tutti i giorni - dichiara Stefano Rossi, direttore generale dell’Asl Taranto - c'è bisogno di un supereroe che, nel momento in cui tutto ci sembra perso, si cala da un tetto per sconfiggere il male e portarci in salvo. Vorrei complimentarmi con i promotori e i sostenitori dell’evento: a volte anche un gesto che sembra piccolo può essere di grande aiuto». Con «questa iniziativa - aggiunge il dott. Valerio Cecinati, direttore del Reparto di Pediatria - potremo donare ai bambini ospitati in reparto un momento di svago, colmo di quei sorrisi che ultimamente sono venuti meno anche a causa della situazione pandemica che ha limitato la visita di parenti, amici e associazioni come Simba. Lo faremo in tutta sicurezza e con la massima attenzione per i bambini che potranno salutare dalle finestre delle loro stanze i fantastici supereroi».