Martina Franca, il 28enne Gianvito Zizzi muore a Bangkok

Martina Franca - Un ragazzo pugliese è morto venerdì sera in un incidente stradale avvenuto a Bangkok. Si tratta di Gianvito Zizzi, 28 anni, di Martina Franca.

Lavorava in un ristorante italiano ed era manager di un gruppo importante nel settore della ristorazione. Le esequie saranno celebrate al rimpatrio in Italia da Bangkok. Gianvito si era trasferito giovanissimo all’estero per seguire il sogno di occuparsi di ristorazione come suo fratello Domenico. Avevano lavorato insieme prima di prendere ognuno la propria strada.

Gianvito in Thailandia mentre Domenico, più grande di lui di tre anni, aveva scelto il Giappone e in particolare la sua capitale, Tokyo.

Molti i messaggi di cordoglio sui social network. Il presidente della Fondazione Sommelier Puglia Giuseppe Cupertino scrive, ricordando Gianvito Zizzi: «Un giovanissimo ambasciatore di Puglia nel mondo, fiero collega della ristorazione di livello all’estero e soprattutto un grande e stimatissimo Amico! Un orgoglio nazionale che oggi perdiamo in quella stessa Bangkok che tanto aveva amato e che lo aveva visto diventare “stellare”».