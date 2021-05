Taranto, in piazza Ramellini ci sarà l’isola pedonale

Taranto - Isola pedonale in piazza Ramellini. Con decorrenza immediata, l’altro ieri, il dirigente della Polizia locale nonché comandante del Corpo, Michele Matichecchia, ha firmato quella che, in gergo, va sotto la denominazione di ordinanza dirigenziale.

In particolare, il provvedimento impone il divieto di circolazione e di sosta nel tratto compreso tra via Diego Peluso e via Otranto (con la sola presumibile eccezione da attuare per consentire il carico e scarico delle merci e delle forniture alle attività commerciali e di somministrazione di cibo e bevande presenti in quel tratto).

Nella stessa ordinanza, il capo dei Vigili urbani fa esplicito riferimento alla recente intesa tra Amministrazione comunale e Confcommercio Taranto per arrivare alla riqualificazione di via Cesare Battisti. Che, come è noto, scorre parallelamente a piazza Ramellini ed è una delle strade commerciali per antonomasia del capoluogo ionico, ma che da almeno una decennio soffre una crisi nella crisi anche (ma non solo) a causa di una viabilità piuttosto caotica.

E il processo di riqualificazione, parte dall’isola pedonale di piazza Ramellini (che sarà peraltro al centro di un restyling) e poi riguarderà direttamente via Cesare Battisti che, così come ha recentemente e pubblicamente annunciato l’assessore ai Lavori pubblici, verrà completamente riasfaltata.

Tornando, invece, a piazza Ramellini se il dirigente - comandante Matichecchia ha dato attuazione ad un atto d’indirizzo del Municipio, va evidenziato il ruolo politico - amministrativo dell’assessore alla Polizia locale, Gianni Cataldino e soprattutto del consigliere comunale Mimmo Cotugno (Taranto bene comune) che, da anni, proponeva una soluzione simile.

In realtà, non si tratterà solo dell’isola pedonale e del nuovo asfalto. All’orizzonte, c’è dell’altro. O meglio, molto probabilmente, potrebbe esserci dell’altro. Che, secondo fondate indiscrezioni, potrebbe portare ad una completa rivisitazione della viabilità nella zona (e quindi del traffico).

L’obiettivo, infatti, sembra essere quello di eliminare la promiscuità (così come dicono i tecnici) tra il traffico privato e quello pubblico. Tradotto: potrebbe tornare di attualità quell’ipotesi già prospettata dall’Amat (e poi ritirata) sette - otto anni fa. Che prevedeva lo spostamento dei percorsi degli autobus urbani dal tragitto attuale (via Cesare Battisti) alla strada che scorre quasi parallelamente ovvero spostando il transito dei mezzi pubblici in via Principe Amedeo. In questo modo, i posti auto che si perderebbero verrebbero poi recuperati in via Cesare Battisti consentendo, però, ai commercianti di avere un traffico più ordinato e meno intasato.

I tempi, però, non si presentano e non si prospettano brevi. Prima, infatti, bisognerà rendere operativo il terminal per i bus extraurbani a Cimino e, di conseguenza, riorganizzare le linee dell’Amat, ma anche quelle di Ctp, Sud Est ed altre società di trasporti che assicurano i collegamenti da e per Taranto.