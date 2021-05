Torricella, chiede tangenti a una badante sugli anziani che assiste: arrestata

TARANTO - I carabinieri di Torricella (Taranto) hanno arrestato una 33enne per tentata estorsione ai danni di una badante di 28 anni. Da quanto emerso in sede di denuncia e dagli approfondimenti investigativi, l’arrestata avrebbe tentato più volte di imporre, mediante minacce e violenza alla vittima, il pagamento di una «commissione» non meglio quantificata, per ognuna delle persone anziane che la stessa accudiva. Su disposizione del pubblico ministero di turno, la 33enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari nella sua abitazione.