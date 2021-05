Taranto, incastrato e arrestato bidello «spacciatore»

TARANTO - Un collaboratore scolastico di 56 anni è stato arrestato a Manduria (Taranto) dagli agenti del Commissariato dopo essere stato sorpreso a spacciare eroina nei pressi dell’istituto dove presta servizio. L’uomo, che si era intrattenuto con un tossicodipendente, all’atto del controllo ha consegnato ai poliziotti una dose di eroina, contenuta in un piccolo involucro di cellophane bianco. Nelle tasche dei pantaloni aveva altri 10 involucri simili e più di 500 euro in banconote di piccolo taglio. Le successive indagini hanno permesso ai poliziotti di recuperare nella sua auto, parcheggiata all’interno dell’edificio scolastico, un flacone di metadone, e presso il suo domicilio altre due bottigliette della stessa sostanza e ulteriori 7 grammi di eroina. Il 56enne, con precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione in ordine al possesso dei flaconcini di metadone, tutti privi di etichetta, trovati nella sua disponibilità.