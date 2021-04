Porto di Taranto, cade mentre carica pala eolica: muore operaio 49enne

TARANTO - In un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio sulla parte pubblica (non in uso al Siderurgico) del quarto sporgente del porto di Taranto, è morto Natalino Albano, un operaio di 49 anni dell’azienda Peyrani Sud.

L'operaio era impegnato nelle operazioni di carico su una nave di pale eoliche prodotte dall’azienda Vestas quando si sarebbe sganciata parte dell’imbracatura. L’operaio è quindi caduto sulla banchina ed è deceduto a causa del violento impatto. Secondo fonti sindacali, il lavoratore potrebbe essersi lanciato dalla nave nel timore di essere travolto dal carico.

La dinamica è al vaglio degli ispettori dello Spesal, Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl e degli agenti della Questura, intervenuti sul posto. I sindacati di categoria dei trasporti, a quanto si apprende, proclameranno uno sciopero di 24 ore al porto di Taranto dalla mezzanotte di oggi.