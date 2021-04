ArcelorMittal, precipita porta-lance in Acciaieria 2, nessun ferito

Incidente senza conseguenze per i dipendenti questa mattina nel reparto 'Trs2 H-Alt' dell’Acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico di Taranto. Secondo quanto riferiscono i delegati Rls di Fim, Fiom e Uilm, "una parte di impianto, nella fattispecie un attrezzo porta lance, si è staccato ed è caduto da diversi metri di altezza nelle immediate vicinanze di alcuni lavoratori di ditte terze operanti nella zona». In una comunicazione inviata all’azienda (capo area Acciaieria 2, responsabile servizio Prevenzione e Protezione, Ufficio Relazioni industriali e Direzione Acciaieria), i sindacati chiedono di avere «immediate risultanze delle riunioni di coordinamento delle attività svolte, dei permessi di accesso impianto dei lavoratori terzi coinvolti e soprattutto dello stato manutentivo dell’attrezzatura precipitata al suolo». I delegati aggiungono che «la dinamica, per come si è sviluppata, avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche evitate solo per puro caso».