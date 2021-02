Frode fiscale, sequestrati 1,4 mln a ditta di costruzioni nel Tarantino

TARANTO - Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, per un totale di 1 milione e 382 mila euro, nei confronti di una società che si occupa di costruzione e installazione di opere primarie di urbanizzazione. Due amministratori pro-tempore della società sono stati denunciati per dichiarazione infedele e fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e omesso versamento di ritenute operate. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del Tribunale di Taranto Giovanni Caroli su richiesta del sostituto procuratore Raffaele Graziano.

L’indagine per reati tributari si è conclusa con la constatazione di elementi positivi di reddito non dichiarati per circa 2 milioni di euro, componenti negativi di reddito indeducibili per circa 3,5 milioni di euro, l’evasione di Iva per 1,3 milioni di euro e ritenute di acconto non versate per 500 mila euro.