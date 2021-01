Covid 19 a Grottaglie, dipendenti comunali positivi: chiusi gli uffici

GROTTAGLIE - Gli uffici del Comune di Grottaglie (Taranto) resteranno chiusi al pubblico da oggi al 29 gennaio per consentire la sanificazione in quanto alcuni dipendenti sono positivi al Covid-19. Lo rende noto il sindaco Ciro D’Alò spiegando che, nel frattempo, gli impiegati risultati contagiati sono stati posti in quarantena insieme alle persone che sono state in contatto con loro nei giorni scorsi. L’unico ufficio al quale si potrà accedere per urgenze e solo tramite appuntamento telefonico è l’Ufficio Anagrafe, mentre a titolo precauzionale il Palazzo di città e la sede comunale dell’ex Hotel Garden saranno chiusi al pubblico.