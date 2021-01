Taranto, gli auguri del sindaco Melucci ai lavoratori

TARANTO - «Auguri a tutti i lavoratori impegnati in questi giorni di festa»: così il sindaco di Taranto manda un pensiero a tutti coloro che anche il giorno di Capodanno stanno regolarmente lavorando in città.

«Mentre festeggiamo, riposiamo, godiamo del calore delle nostre case e dei nostri affetti, c’è una schiera silenziosa di lavoratori che compie il proprio dovere. Penso a donne e uomini di tutte le nostre partecipate, Kyma Mobilità, Kyma Servizi e soprattutto Kyma Ambiente, che anche quest’anno ha riportato le strade della nostra città a condizioni di civiltà. La lotta contro le cattive abitudini è ardua, ma questa volta la consapevolezza di dover rispettare i beni comuni pare abbia prevalso, con una stima dei danni parecchio contenuta - sottolinea - grazie all’impegno dei nostri preziosi operatori della Polizia Locale e di tutti o rappresentanti delle forze dell’ordine, inoltre, che hanno dovuto aggiungere al consueto controllo del territorio le attività legate al rispetto delle prescrizioni Covid: la loro presenza ci ha confortato e garantito. In questo anno così complicato, poi, un pensiero va agli operatori della sanità e ai volontari della Protezione Civile: non hanno mollato un giorno, hanno rischiato la propria salute e continuano a essere al fianco della popolazione. Auguri a tutti loro, quindi, che sia un anno appagante per i sacrifici fatti. Auguri a tutti noi, lieti di poter contare su quell’impegno!», ha poi concluso in una nota.