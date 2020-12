Ginosa, rapina a mano armata alle poste: arrestati i 2 malviventi

GINOSA - Rapina a mano armata nell'ufficio postale di Ginosa: arrestati dai carabinieri i due autori: si tratta di due tarantini del rione Paolo VI, entrambi pregiudicati. I due si sono introdotti all’interno delle poste di Ginosa, e con pistola alla mano si sono impossessati di 1645 euro, fuggendo poi a bordo di una Fiat 500 – vecchio modello - di colore verde.

Grazie alla tempestiva attivazione del piano antirapina da parte della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Castellaneta, una pattuglia della Stazione CC di Ginosa, capeggiata dal Comandante della stessa Stazione, ha intercettato i due fuggitivi sulla sp. 2 per Bernalda (MT). Dopo un breve inseguimento, la coppia è stata bloccata e trovata in possesso della pistola utilizzata per commettere la rapina, rivelatasi una pistola a tamburo tipo “scacciacani”, nonché dell’intero bottino.

Nel corso delle indagini, si è scoperto che l'auto utilizzata per la fuga era stata rubata. A seguito delle formalità di rito il PM di turno presso la Procura della Repubblica di Taranto ha disposto l'arresto in carcere dei due mentre la somma rapinata e la vettura rubata sono state restituite, rispettivamente all’Ufficio postale di Ginosa e al legittimo proprietario.