A. Mittal, il Tar sospende ordinanza sindaco Taranto su emissioni

l Tar di Lecce, accogliendo i ricorsi proposti da ArcelorMittal e Ilva in As, ha sospeso l'ordinanza 15/2020 firmata dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, che imponeva ai gestori l’individuazione e il superamento delle criticità derivanti da fenomeni emissivi dello stabilimento siderurgico, disponendo, in difetto, la fermata degli impianti.

Il Tar ha fissato la trattazione nel merito all’udienza del 27 gennaio 2021. Il Codacons, costituitosi in giudizio, ha diffidato ArcelorMittal ad avviare, come previsto dal decreto ministeriale, l’immediata installazione del filtro a manico del camino E312: «se non saranno eseguiti gli interventi richiesti entro il prossimo 31 dicembre, - avverte il Codacons - sarà inevitabile una nuova denuncia penale nei confronti dell’azienda.»