Mittal Taranto, ripartenza Acciaeria 1 annunciata per fine gennaio

TARANTO - «A seguito dell’incontro di ieri con l’ad di ArcelorMittal, Lucia Morselli, e le enormi pressioni delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, è stata comunicata ufficialmente la ripartenza dell’Acciaieria 1. Presumibilmente dovrebbe aggirarsi intorno alla fine di gennaio. In virtù di questo, l’azienda si è attivata a richiamare preliminarmente una quindicina di persone. Le figure che saranno interessate, saranno capi turno di esercizio/manutenzione, capi squadra di pronto intervento, operai elettrici e meccanici».

Lo rende noto la Fim Cisl di Taranto, precisando che il personale richiamato sarà impiegato «per fare ispezione e verificare lo stato degli impianti, procedendo successivamente con le necessarie manutenzioni e il riavvio impianti. Da qui a dicembre, l’azienda si riserva la possibilità di richiamare ulteriore personale per poter fare le necessarie e ulteriori prove, utili alla corretta ripartenza. Come organizzazione sindacale - conclude la Fim - non molleremo mai la presa sui nostri diritti e la tutela del nostro posto di lavoro».