Taranto, 10 positivi in clinica privata: 8 sono pazienti. Altro focolaio in scuola formazione

Dieci casi di positività al Covid-19 sono stati registrati nella casa di cura Bernardini a Taranto. A quanto si apprende, si tratta di due dipendenti e otto pazienti, tutti asintomatici o con lievi sintomi, che da prassi sono stati sottoposti a tampone in quanto dovevano essere ricoverati per altri motivi e sono risultati positivi. Ora si trovano isolamento fiduciario nelle proprie abitazioni.

Un’altra decina di casi, secondo fonti dell’Asl, ha riguardato una scuola di formazione professionale a Taranto: una tutor, docenti e studenti. Oggi il bollettino epidemiologico della Regione Puglia indica 46 casi per la provincia di Taranto, che risulta tra le più esposte nella seconda ondata del virus. T

ra i nuovi positivi, sparsi nei comuni della provincia, ci sono contatti di persone già risultate contagiate nei giorni scorsi e infezioni contratte durante feste in famiglie o ricevimenti per prime comunioni, cresime o matrimoni. Nell’ospedale Moscati attualmente risultano ricoverati 8 pazienti in terapia intensiva e 28 in pneumologia, mentre 15 si trovano nel post Covid dell’ex ospedale di Mottola.