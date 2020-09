Taranto, l'ex ministro Pinotti in visita al Santuario dei Delfini

TARANTO - L’ex ministro della Difesa Roberta Pinotti, presidente della Commissione Difesa del Senato, oggi è stata a Taranto. Accolta dal sindaco Rinaldo Melucci, la senatrice ha fatto il punto sullo stato della Conferenza di Servizi allestita con la Marina Militare e dedicata ad alcuni istituti, tra cui la permuta delle aree in dismissione o non più funzionali, il co-uso di manufatti e impianti ritenuti di grande rilevanza per l’attrattività del territorio ionico o, in ultimo, l'acquisizione di specifici siti.

Tra questi, come spiega una nota del Comune, «la senatrice Pinotti ha potuto constatare ed approvare la portata potenziale del progetto riferibile alla riqualificazione dell’Isola di San Paolo e alla istituzione del Taranto Dolphins Sanctuary (Santuario dei delfini)». Il sindaco Melucci ed il presidente della Commissione Difesa del Senato "torneranno presto a confrontarsi su questi temi - si aggiunge - e ad adoperarsi per uno spedito iter amministrativo che segni una concreta svolta per il nuovo modello di sviluppo sostenibile di Taranto, nonché una nuova positiva epoca di rapporti della comunità ionica con la Marina Militare, la quale così facendo entra a buon titolo da protagonista nell’agenda del green deal governativo».