Palagianello, avevano in casa droga ed una pistola pronta all'uso: 3 in manette

TARANTO - Nella nottata, i carabinieri di Palagianello e del Nucleo Operativo di Castellaneta, coadiuvati da quelli della Compagnia di Massafra e da una unità del Nucleo Cinofili di Modugno, nell'ambito di alcune indagini relative all’ esplosione di tre colpi di pistola, da parte di ignoti, contro l’abitazione di un pregiudicato di Palagianello verificatasi qualche giorno prima, hanno arrestato in flagranza di reato di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco un 23enne e un 34enne di Palagiano, e una 47enne di Massafra.

I tre sono stati rintracciati in un’abitazione in contrada Borgo Perrone di Castellaneta, dove nascondevano una pistola modificata cal.38 con serbatoio contenente 8 proiettili, 10 grammi di cocaina, 15 grammi di hashish, 40 grammi di marijuana, 1 coltello della lunghezza di 22 centimetri, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e 280 euro ritenuto provento della attività illecita di spaccio di stupefacenti.

Nella stessa dimora è stata inoltre rinvenuta una moto compatibile con quella utilizzata dagli autori dell’ esplosione dei predetti colpi di pistola, due caschi integrali ed una targa di moto intestata ad uno degli arrestati.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati presso la Casa circondariale di Taranto.