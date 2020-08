Taranto, rubano bus dell'Amat per andare al mare: ritrovato vicino spiaggia

TARANTO - Un bus di proprietà dell’Amat, azienda per la mobilità urbana di Taranto, questa mattina è stato rubato al capolinea del centro commerciale Porte dello Jonio e poi abbandonato a San Vito, nei pressi dello stabilimento balneare Sun Bay, dove è stato poi ritrovato. Il mezzo, di quelli più piccoli in dotazione all’azienda partecipata dal Comune di Taranto, sarebbe dotato di sistema di videosorveglianza. Indagini sono state avviate dalla Polizia per risalire ai responsabili.