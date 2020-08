Taranto, Confindustria scrive a Turco: «Tessile, rilanciare Made in Italy»

TARANTO - Rilanciare e rafforzare il Made in Italy nel settore tessile-abbigliamento in quanto volano e moltiplicatore di crescita. E’ l’appello che Confindustria Taranto ha rivolto al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mario Turco in una lettera in cui vengono riportate le valutazioni espresse dalle aziende del comparto della provincia di Taranto.

La normativa europea, ad oggi, consente la possibilità - per un prodotto - di fregiarsi della dicitura Made in Italy se solo due delle varie fasi di lavorazione (disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento) vengono svolte in Italia. Va da sé che trasferire all’estero fasi sostanziali della produzione determini un significativo impoverimento del territorio, in termini di occupazione e di ricchezza prodotta.

Ecco perché le aziende sostengono con forza l’importanza di realizzare interamente in Italia: a sostenere questo impegno, purtroppo, non vi è ancora un riconoscimento normativo a livello europeo. Le aziende suggeriscono una serie di misure che potrebbero agevolare la piena ripresa delle attività produttive e manifatturiere del Made in Italy sul territorio. La prima, da realizzare con l’applicazione di agevolazioni fiscali in favore delle imprese «che - viene spiegato - continuino e/o implementino le proprie attività produttive made in Italy sul territorio (ad esempio, un credito di imposta per ogni lavoratore confermato e/o assunto dall’azienda)».

La seconda, da realizzare con «emanazione di apposite agevolazioni anche in favore del cliente finale, attraverso la previsione di una serie di detrazioni fiscali da applicare sui soli acquisti col brand Made in Italy».