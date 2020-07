Mittal Taranto, Confindustria incontra azienda su indotto

TARANTO - «Ho ribadito ai referenti dell’azienda siderurgica la nostra volontà di essere loro partner e di mantenere sul territorio uno stabilimento che è strategico in Italia e in Europa, perché dall’acciaio, purché sostenibile e ed ecocompatibile, non si può prescindere».

Lo afferma in una nota il presidente della sezione metalmeccanica di Confindustria Taranto, Antonio Lenoci, che oggi ha incontrato nello stabilimento siderurgico Arturo Ferrucci, responsabile delle risorse umane di ArcelorMittal Italia, per un confronto sui temi riguardanti l’indotto.

«Al contempo - precisa Lenoci - ho comunicato che il rispetto dei ruoli, sul territorio, deve essere reciproco, e che i contratti posti in essere con le imprese dell’indotto vanno rispettati, così come è fondamentale che la multinazionale coinvolga le aziende locali nei vari processi produttivi e formativi».