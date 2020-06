Mittal Taranto, fabbrica in abbandono: denuncia Fiom ai commissari Ilva

TARANTO - «All’interno dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto, a seguito di alcune fermate dell’area a freddo e della drastica riduzione del personale di manutenzione, si evince, di fatto, uno stato di abbandono degli impianti a partire dalla sospensione dei presidi nell’area Tubifici. E’ quanto abbiamo ribadito ai commissari dell’Ilva in As in un incontro in video-conferenza con le altre organizzazioni sindacali».

Lo afferma Francesco Brigati della segreteria Fiom Cgil e coordinatore delle Rsu Fiom del siderurgico, dopo che lunedì scorso era stata negata l’ispezione straordinaria ai commissari in quanto gli uffici dello stabilimento erano chiusi per il ponte del 2 giugno.

I problemi, ha precisato Brigati, vanno «dal manto stradale, alla disconnessione dei binari ferroviari e al mal funzionamento degli scambi elettrici oltre ad un parco macchine ridotto ai minimi termini che per assenza di personale e ricambi vanno sistematicamente rottamate».

«I commissari straordinari - prosegue Brigati - hanno annunciato che sono al lavoro per riprogrammare ulteriori ispezioni all’interno dello stabilimento per verificare lo stato degli impianti non solo sulla base delle relazioni trimestrali presentate da ArcelorMittal, quest’ultime previste dal contratto di aggiudicazione del 2017, ma anche sulle criticità emerse nell’incontro odierno».