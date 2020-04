Mittal, Tar sospende fino a ottobre ordinanza sindaco Taranto su emissioni

Il Tar Puglia-Sezione Prima di Lecce ha accolto l’istanza cautelare presentata da ArcelorMittal contro l’ordinanza sulle emissioni firmata dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci il 27 febbraio scorso che imponeva ad ArcelorMittal e Ilva in amministrazione straordinaria di individuare e risolvere entro 30 giorni le criticità delle emissioni e, in difetto di adempimento, di procedere entro i successivi 30 giorni alla fermata degli impianti dell’area a caldo.

Il Tar ha quindi sospeso in via interinale l’efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla camera di consiglio del 7 ottobre 2020, cui rinvia la prosecuzione della causa. I giudici amministrativi ritengono «che, ai fini del decidere, è necessario disporre l’acquisizione di ulteriore documentazione, ipotesi - allo stato - ritenuta sufficiente e con riserva, in caso contrario di disporre ulteriori e più articolati mezzi istruttori».

Il Tar, «sospesa e riservata - è detto nel provvedimento - ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese, ordina al Ministero dell’Ambiente di depositare» entro il termine di 90 giorni dalla data di notificazione o comunicazione del provvedimento una serie di atti, a partire da una «una relazione a firma del responsabile del procedimento, corredata della documentazione di riferimento, da cui si evinca se il procedimento di revisione dell’Aia 2017 sia stato o meno concluso o quale sia lo stato del medesimo; se l’Aia di cui al DPCM 29/9/2017 risulti o meno supportata anche in via indiretta (ad esempio - si aggiunge - attraverso la documentata partecipazione al comitato degli esperti anche di specifiche professionalità nel campo della tutela della salute, come rappresentanti del I.S.S.) da una valutazione del danno sanitario e, in caso affermativo, con quale metodologia esso sia stato calcolato, anche in relazione al principio di precauzione».

TAR CHIEDE A MINISTERO AMBIENTE RELAZIONE SU EMISSIONI - Con l’ordinanza che ha sospeso fino alla camera di consiglio del 7 ottobre prossimo l’efficacia dell’ordinanza sulle emissioni del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, impugnata da ArcelorMittal, il Tar di Lecce ordina al Ministero dell’Ambiente di depositare, entro il termine di 90 giorni, «copia delle relazioni di esercizio degli anni 2019 e 2020», anche per «la sola parte relativa agli episodi di difettoso funzionamento degli impianti (in particolare sugli episodi presi in esame nel provvedimento impugnato)». Chiede anche di depositare una relazione a firma del responsabile del procedimento, corredata della documentazione di riferimento, da cui si evinca se l’inconveniente occorso al sistema di depolverizzazione sul camino E-312 nell’agosto 2019 e dovuto probabilmente ad una carenza manutentiva sia stato o meno effettivamente risolto e se - al tempo di adozione dell’impugnato provvedimento e ad oggi - possa dunque ritenersi esclusa la probabilità di potenziale pericolo sanitario».

I giudici amministrativi intendono sapere «se l’attività produttiva del complesso industriale comporti o meno immissioni in atmosfera di sostanze inquinanti diverse da quelle prese in esame negli allegati AIA del 29 settembre 2017 e quali siano dette sostanze e se possano o meno astrattamente ricollegarsi agli episodi da cui è scaturito l’impugnato provvedimento sindacale». Ed ancora, «se le sostanze di cui al punto precedente risultino o meno escluse dall’attività di rilevamento e monitoraggio in rete» e «se le prescrizioni indicate nella relazione del 20 marzo 2020 siano state adempiute dal gestore».