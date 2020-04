Taranto, gli parte un colpo da una penna-pistola: si spara alla mano e ferisce amico al torace, arrestato

La polizia di Taranto ha arrestato in flagrante un pregiudicato tarantino di 46 anni, Maurizio Gallone, per lesioni personali colpose aggravate dall’uso di un’arma, detenzione e porto di arma clandestina e detenzione di sostanza stupefacente.

I poliziotti sono stati allertati dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale SS. Annunziata dopo l’arrivo di due uomini feriti da colpi d’arma da fuoco. Il 46enne stava maneggiando una 'penna pistola', e gli è accidentalmente partito un colpo: si è ferito alla mano sinistra, trapassata da un proiettile, e ha colpito al torace un altro 22enne. Nell'abitazione di Gallone, perquisita, sono stati trovati anche 3 grammi di marijuana e uno scovolino per armi. Nell'auto c'era ancora la penna-pistola, con proiettili e altra droga. Il giovane ferito al torace è stato operato: non è in pericolo di vita.