Grottaglie, nell'azienda Leonardo da inizio epidemia in 31 in quarantena

TARANTO - «Dall’inizio dell’epidemia nello stabilimento di Grottaglie hanno osservato e superato un periodo di quarantena 31 dipendenti per contatti diretti e indiretti. In questo momento tre dipendenti sono ancora in quarantena ed è stato accertato un caso positivo attualmente in quarantena dal 12 marzo». E’ quanto emerge dal verbale di riunione del Comitato per l’applicazione e verifica del protocollo sulle misure di contenimento del contagio da Coronavirus per lo stabilimento Leonardo di Grottaglie. Le Rsu della Fiom Cgil riferiscono che «il medico competente ha confermato che continua l’osservazione di casi cosiddetti ipersensibili.

Dopo l’incontro dell’1 aprile scorso, oggi si è discusso di sorveglianza sanitaria relazionando i casi di potenziali contagi e relative azioni di contenimento». Si è parlato «dell’applicazione ed estensione - aggiunge l'organizzazione sindacale - dei medesimi parametri per i lavoratori di ditte esterne. Sono stati limitati gli orari di accesso al sito, per i turnisti quindi si potrà entrare non prima delle 5.55, 13.55 e 21.55».

Le Rsu Fiom precisano che «nei giorni 28 e 29 marzo, 4 e 5 aprile, è stata effettuata nuovamente la sanificazione e l'igienizzazione di tutti gli ambienti dello stabilimento, sia i reparti produttivi che gli spazi comuni (bagni, spogliatoi, aree ristoro), uffici, open space, sale riunioni, aule, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali. Sono aumentate le frequenze di pulizie in tutto lo stabilimento, durante gli orari di cambio turno è prevista apposta pulizia dei locali».