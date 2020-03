L'azienda agricola di Bruno Vespa dona 2 respiratori al «Moscati»

TARANTO - L’azienda agricola della famiglia Vespa dona due respiratori all’ospedale “Moscati” di Taranto. Sono stati stanziati 25mila euro. I respiratori, già ordinati, saranno consegnati la settimana prossima al direttore generale della Asl Stefano Rossi e ai sanitari della struttura ospedaliera tarantina.

Gesto di grande solidarietà di “Futura 14”, la società della famiglia Vespa che produce vino a Manduria. Ha stanziato 25mila euro per l’acquisto di due respiratori da destinare all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Taranto. Si tratta di due macchine della Siare Engeneering International Group, dello stesso modello che la società emiliana sta producendo per la Protezione civile. Nel giro di una settimana i respiratori saranno a Taranto.

«Siamo molto impegnati in Puglia – ha detto Bruno Vespa – e ci è sembrato utile offrire una concreta manifestazione di solidarietà al territorio in cui nascono i nostri vini. Il presidente Emiliano e il direttore generale della Asl di Taranto ci hanno detto che le macchine sarebbero state di grande utilità e abbiamo provveduto, nella speranza che si possa brindare al più presto a un sereno ritorno alla normalità». Con il governatore Emiliano, Bruno Vespa ha concordato la struttura sanitaria cui destinare i due respiratori. «Il presidente Emiliano mi ha parlato delle necessità delle province di Lecce e di Taranto» prosegue Bruno Vespa. «Ho optato per Taranto in quanto è la provincia in cui opera l’azienda vitivinicola di famiglia “Futura 14”».