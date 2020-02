Taranto, Arcelor Mittal sindacati denunciano: «Limitato il diritto di sciopero»

TARANTO - La Fim Cisl e la Fiom Cgil di Taranto hanno presentato una denuncia allo Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Asl, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ad Arpa Puglia in merito al nuovo sistema delle «comandate» (precettazione in caso di scioperi per salvaguardare gli impianti) per i lavoratori del reparto Acciaieria. Decisione che, secondo Fim e Fiom, è stata assunta «in barba agli accordi sottoscritti in sede ministeriale lo scorso 6 settembre 2018, senza il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali che in più occasioni hanno ritenuto lo stesso provvedimento una forzatura da parte dell’azienda».

I sindacati fanno presente che «prima Ilva in As e successivamente Arcelor Mittal non sono mai intervenute per modificare gli accordi che risalgono al 1989 rispetto alla salvaguardia impiantistica». Fim e Fiom rammentano inoltre che "a seguito della proclamazione dello sciopero del 10 dicembre scorso, l’azienda ha operato unilateralmente predisponendo un turno di comandata allargata e vietando, di fatto, ai lavoratori la possibilità di scioperare e manifestare. Tale situazione ha determinato l’impossibilità da parte dei lavoratori interessati dalle comandate allargate di poter partecipare allo sciopero indetto da Fim, Fiom e Uilm e che potrà ripetersi in futuro in occasione di altre iniziative di sciopero». Nella stessa denuncia, i sindacati sottolineano che «l'azienda è inadempiente sul versante della sicurezza, della salvaguardia ambientale e impiantistica dello stabilimento» e citano alcuni esempi: "numero di carri siluri inferiore rispetto al numero necessario a garantire quanto sopra riportato; mancanza della macchina a colare necessaria alla granulazione della ghisa in presenza di fermo acciaieria».