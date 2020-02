Taranto, ArcelorMittal ai sindacati: possibile accordo in tempi brevi

TARANTO - L’obiettivo era quello di mandare un messaggio rassicurante agli operai, ovvero che ArcelorMittal vuole rimanere alla guida dell’ex Ilva di Taranto.

«L’amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, ci ha riferito che il pre-accordo è possibile e non è escluso che possa arrivare tra oggi e domani. In seguito la trattativa proseguirà per i necessari approfondimenti». Lo riferiscono fonti sindacali dopo l’incontro di oggi nello stabilimento di Taranto tra Morselli e i coordinatori di fabbrica di Fim, Fiom e Uilm per aggiornamenti in merito all’infortunio avvenuto nel reparto Officina Carpenteria, al cambio del management e alla fase di negoziato ancora in corso sul futuro dell’ex Ilva.

«In merito alla trattativa con il governo - ribadiscono le organizzazioni sindacali - l’amministratore delegato di ArcelorMittal ha voluto chiarire che da parte della multinazionale c’è l’assoluta volontà di rimanere e stanno lavorando per trovare un accordo tra le parti. Fim, Fiom e Uilm hanno ribadito la propria contrarietà ad una trattativa che, di fatto, ha escluso le organizzazioni sindacali».

Sul cambio dei manager stranieri deciso il 27 gennaio scorso «Morselli ha osservato - sostengono le fonti sindacali - di aver dovuto sostituire i dirigenti portati da Mittal perché nella loro gestione avevano determinato perdite economiche e risultati non positivi, mentre nella gestione della fabbrica servono più competenze».

«I Legali di Arcelor Mittal hanno fatto tre passi indietro rispetto alle loro posizioni iniziali». Lo osservano fonti del Ministero dello Ssviluppo economico interpellate dall’Ansa in merito alla controreplica presentata dai legali di A. Mittal in vista dell’udienza del prossimo 7 febbraio del Tribunale di Milano sul ricorso presentato dai legali dei commissari contro il recesso della multinazionale.