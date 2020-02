Coronavirus, l'odissea di un manduriano: «Bloccato a Pechino con moglie e figlia»

MANDURIA«Siamo bloccati a Pechino: i voli diretti sono cancellati e quelli con scali in altri Paesi sono stati presi d’assalto da cittadini cinesi che intendono lasciare la loro nazione. Ieri sono stato contattato dalla Farnesina. Spero nel loro aiuto per rientrare in Italia».

Gianluigi Perrone, di Manduria, vive a Pechino dal 2012. Ha una figlia (Isabella Luna) di appena tre mesi. Lavora nel mondo del cinema e, da qualche anno, anche nella realtà virtuale. A Pechino ha fondato la sua compagnia (la “Polyhedron VR Studio”), ma lavora in tutta l’Asia, incluse India e Nord Corea.

«Pechino si trova al Nord, quindi è molto distante da Wuhan» racconta Gianluigi raggiunto attraverso i social. «Ma la distanza è ininfluente ai fini della sicurezza poiché è il crocevia di molta gente».

Quando e come hai appreso della diffusione del virus?

«A lavoro: di punto in bianco mi hanno portato una mascherina, poco prima del Capodanno cinese. Qui non se ne parlava e comunque il fatto che ci siano infezioni non è poi una cosa così straordinaria nelle news cinesi. Ho capito che era un po’ più seria quando una compagnia per cui lavoro ha comunicato che le vacanze si espandevano fino a metà febbraio. Bisogna cercare di evitare di essere etnocentrici e ragionare con la mentalità cinese, che dà priorità all’apparenza del proprio operato. Ecco perché costruiscono un ospedale inutile in tempo record quando è troppo tardi. Ecco perché blindano la città coi militari. Non sanno che fare, ma fanno vedere che si impegnano».

Nella tua città sono stati registrati molti contagi?

«No. Ufficialmente si registrano 132 contagi e un morto. Però conto di capire la vera entità dopo il rientro dalle vacanze del Capodanno cinese, poiché ci sarà un elevato travaso di persone che tornano dall’esodo festivo».

Dopo quanto tempo le autorità cinesi hanno fornito indicazioni alla popolazione sul contagio?

«Potrei rispondere tempestivamente, visto che presto le mascherine e i dispenser per disinfettarsi le mani sono comparsi subito in giro. Tuttavia ci sono degli indizi sospetti sul fatto che l’informazione girasse già da molto prima. Per prima cosa io avevo un lavoro durante il Capodanno Cinese che è stato cancellato improvvisamente. Inoltre c’è un altro aspetto che mi fa riflettere. La Russia, che ha rapporti stretti con la Cina e moltissimi expat che vivono qui, stranamente non ha avuto casi di Coronavirus. Mi dicono che per motivi misteriosi le comunicazioni via terra tra Cina e Russia erano già state bloccate a dicembre. Questa è una notizia inedita e abbastanza eclatante».

Quando pensi di rientrare in Italia?

«Ho una bambina di 3 mesi e quando abbiamo intuito che avrebbero presto chiuso completamente il traffico aereo, abbiamo deciso di rientrare. La bambina ha già il passaporto italiano, ma la madre no. quindi abbiamo fatto il visto per ricongiungimento familiare che l’Ambasciata italiana ci ha rilasciato in un giorno. È stato però impossibile prendere un volo per rientrare. Il volo con scalo negli Emirati Arabi è stato bloccato poco prima del decollo. Il blocco è risultato un calvario per noi e soprattutto per la piccola Isabella Luna che, a soli tre mesi, deve affrontare tutto questo stress per il suo primo volo in Italia. Ora siamo stati contattati dalla Farnesina. Speriamo che si trovi presto una soluzione».