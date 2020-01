Taranto, ladro in azione in farmacia immortalato dalle telecamere

TARANTO - Immortalato dalle immagini di videosorveglianza mentre compie un furto in farmacia: 40enne identificato e denunciato dai poliziotti della squadra mobile di Taranto. L'uomo è ritenuto l’autore di un furto avvenuto lo scorso 14 gennaio all’interno di una farmacia del centro città.

Le indagini sono partite dopo aver raccolto la denuncia della titolare attraverso l’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza del circuito interno alla farmacia. Le telecamere inquadrano un uomo che si aggira tra gli altri clienti della farmacia, guardandosi intorno e soffermandosi sui prodotti presenti sugli scaffali. Per un paio di volte, si avvicina anche al banco di vendita, pur in presenza di altro cliente. In uno di questi frangenti, proprio approfittando di un momento di distrazione degli addetti alla vendita, il ladro è riuscito ad impossessarsi di alcuni prodotti parafarmaceutici per un valore di più di 200 euro, per poi dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe. Grazie alla conoscenza del territorio e della criminalità locale, i poliziotti lo hanno riconosciuto perché già noto per i suoi precedenti specifici e, dopo vari tentativi, sono riusciti a rintracciarlo presso il suo domicilio. A confermare la sua responsabilità è stata la presenza in casa degli stessi indumenti indossati al momento del furto ed immortalati dalle immagini.