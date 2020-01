Mottola, carabinieri scoprono serra con piante di cannabis: un arresto

I carabinieri di Taranto durante un servizio antidroga a Mottola, hanno arrestato in flagrante un 29enne incensurato e denunciato un 25enne, entrambi del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dopo aver perquisito lo scantinato dell'arrestato, hanno trovato una serra con 6 piante di cannabis, alte 60-70 centimetri l'una, e una valigia con 33 grammi di sostanza già trattata. In un'altra casetta rurale c'erano anche altri 690 di infiorescenze stipati in una borsa frigo. Il materiale è stato sequestrato e l'arrestato condotto in carcere.