Martina Franca, ruba alimenti nella mensa militare: arrestato sottufficiale dell’Aeronautica

MARTINA FRANCA - Un militare dell’Aeronautica, in servizio a Martina Franca, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per furto e trasferito al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il militare è stato sorpreso in possesso di derrate alimentari, che aveva caricato sulla sua auto e che avrebbe sottratto dalla mensa della base pugliese. Gli accertamenti proseguono per fare piena luce sull'accaduto e verificare se ci siano altre responsabilità.