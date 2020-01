Taranto, in fiamme azienda che lavora canapa

TARANTO - Un vasto incendio ha danneggiato la notte di San Silvestro il capannone di un’azienda che lavora la canapa tra Crispiano e Montemesola, a ridosso della strada 172 in provincia di Taranto. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme. Ingenti i danni alla materia prima e ai prodotti derivati dalla canapa che erano stoccati all’interno e all’esterno del capannone. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire l'origine del rogo e stabilire le responsabilità.