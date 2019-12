Treni, Frecciarossa dalla Basilicata a Milano fermerà a Taranto: la gioia di Emiliano

Dal primo gennaio 2020 il treno Frecciarossa che parte da Metaponto in Basilicata per Milano, passerà anche da Taranto. «Si tratta di un importante connessione per la città di Taranto». Lo rende noto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano che in una nota precisa che si tratta «di un obiettivo raggiunto grazie ad un accordo tra Regione Basilicata e Regione Puglia». «Sul sito di Trenitalia - annuncia ancora Emiliano - sono già disponibili i biglietti a partire dal 1 Gennaio che confermano la tratta». Per Emiliano è «una sfida vinta grazie alla collaborazione tra due regioni del Sud».